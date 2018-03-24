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الوطن

لليوم الثاني.. غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

منذ 4 دقيقة
كتب: توفيق شعبان وعمر نور الدين
لليوم الثاني.. غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع صورة أرشيفية

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، استمرار إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح يوسف، في بيان اليوم، أن شدة الرياح بلغت 25 عقدة جنوبية شرقية، والضغط 1003 مللي بار وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار وحالة البحر مضطرب، مؤكدا أن الأحوال الجوية لم تستقر منذ الأمس حتى الآن، ما اضطر إلى إغلاق ميناء نويبع.

فيما شدد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانء البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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