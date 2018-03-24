إغلاق جميع الطرق بالوادي الجديد بسبب العاصفة الترابية

قرر اللواء عبدالرحمن شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، قبل قليل، إغلاق جميع الطرق السريعة بين المراكز بعضها البعض وبين المحافظة والمحافظات المجاورة بسبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة.

وكانت المحافظة، تعرضت صباح اليوم لعاصفة ترابية اجتاحت الطرق السريعة والمراكز الإدارية الخمسة، حيث ضربت العواصف الترابية حميع أنحاء المحافظة وتسببت في حجب الرؤية لمسافات قريبة جدا لا تتجاوز عشرات الأمتار.

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف بدقة والإبلاغ عن أي مشكلات أو حرائق ممكن أن تحدث بسبب العاصفة الترابية.