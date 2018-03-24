علاء والي: "انفجار الإسكندرية" يزدنا إصرارا وعزيمة على استكمال المسيرة

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، إن الانفجار الذي وقع في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم، نتيجة وضع عبوة ناسفة تحت سيارة على جانب أحد الطرق، والذي استشهد على إثره أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، لن ينل أبدًا من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصرارًا وعزيمة على مواجهة الإرهاب الغاشم والقضاء عليه، وتخطى المحن والمضي قدمًا في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكد والي أننا عازمون بكل قوة على المشاركة بالحشود والملايين الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام في مواجهة أعداء الشر والظلام.

وتقدم علاء والي عضو مجلس النواب، بخالص العزاء لأسرة الشهيد الذي راح ضحية هذا الحادث الإرهابي الغاشم، متمنيًا من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.