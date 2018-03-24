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الوطن

إحباط هجرة غير شرعية لـ346 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد بخات
إحباط هجرة غير شرعية لـ346 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا

هجرة غر شرعية - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلوم من إحباط هجرة غير شرعية لـ346 شخصا، خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا عن طريق الدروب الصحراوية، بعد أن تمكنت الأجهزة من محاصرتهم على الشريط الحدودي.

وفحصت الأجهزة الأمنية بالسلوم تحت إشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، جميع الأشخاص وتبين أن من بينهم 25 فردا من محافظة أسيوط، و15 من القاهرة و10 من كفر الشيخ، و7 من الفيوم ،وواحد من الجيزة، و43 من دمياط و50 من الشرقية و23 من قنا و37 من قنا و30 من بني سويف و6 من الدقهلية و24 من البحيرة و8 من المنوفية و12 من الغربية و10 من سوهاج و29 من المنيا و11 من المنوفية و6 من الاسكندرية، خلال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقال اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إن هناك تكثيف للجهود الأمنية بمعرفة إدارة البحث الجنائي، والتي تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة وإدارة منفذ السلوم البرى والقوات البحرية وفرعي الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح، وحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجار العرض علي النيابة.

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