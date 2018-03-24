النائب عاصم مرشد يدين تفجير الإسكندرية ويؤكد: مصر لن تنكسر أبدا

أدان النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، بشدة تفجير الإسكندرية، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث الخسيسة تزيد من قوة وصلابة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية حتى يتم القضاء على الإرهاب والإرهابيين في مصر كلها، مشيدًا بجهود الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وقال في بيان له أصدره، منذ قليل، إن مصر لن تنكسر أبدًا وأن قوى الشر والظلام والإرهاب لن تقدر على هزيمة الشعب المصري العظيم أبدًا، مؤكدًا أن مصر ستقضي وفي القريب العاجل على الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الواقع والتاريخ أكدا أن إرادة المصريين قوية وأنهم بفضل تماسكهم مع القيادة الحكيمة لمصر وجميع مؤسسات الدولة قادرون على مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.