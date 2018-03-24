محافظ مطروح يدين الحادث الإرهابي بالإسكندرية ويؤكد: ماضون بالانتخابات

أدان اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، حادث التفجير الذي وقع اليوم، بمحافظة الإسكندرية، ووصفه بأنه عمل إرهابي خسيس، مؤكدًا لن ينال من مصر العظيمة وأبنائها المخلصين.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن هذا الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارا على النزول للتصويت في انتخابات الرئاسة، ليثبتوا للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان، وقادرة على التصدي لكل من تسول نفسه المساس بأرض الوطن.

وتقدم أبو زيد، نيابة عن أهالي مطروح بخالص العزاء لذوي شهيد الشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.