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الوطن

وزير الخارجية السعودي: بن سلمان وترامب ناقشا مستجدات الأزمة الليبية

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الخارجية السعودي: بن سلمان وترامب ناقشا مستجدات الأزمة الليبية

الجبير

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأخيرة، الأوضاع الليبية ومستجدات الشأن الليبي، مجددين التزامهم بدعم جهود مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

جاء ذلك وفق تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد أن اللقاء بين بن سلمان وترامب تطرق إلى الجهود المشتركة لتعزيز الأوضاع في عدد من الدول خارج المنطقة، مثل الوصول إلى الاستقرار في أفغانستان وباكستان والوضع في ليبيا ودول الساحل الإفريقي، إلى جانب الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء الأوروبيين والدور القيادي في دعم دول مجموعة الخمس في المنطقة لمواجهة التطرّف وجماعة بوكو حرام.

وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر سفارة المملكة في واشنطن اليوم، أن الطرفين ناقشا عددا من المجالات المتعلقة بتعزيز العلاقة القوية بين البلدين في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة قضايا تمويل الإرهاب ومكافحة التطرف الفكري، مؤكدًا التزام البلدين بمواصلة التعاون وتعزيزه على جميع المستويات لمواجهة التحديات.

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