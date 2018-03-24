الجيش الليبي يرسل تعزيزات إلى الجنوب ضمن عملية "حفظ القانون"

وصلت طائرة شحن عسكرية تقل مدرعات إلى قاعدة "تمنهنت" الجوية الواقعة في عمق الصحراء الليبية قرب مدينة سبها، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن وحدات من القوات المسلحة الليبية أرسلت إلى المنطقة لتعزيز القوات المنتشرة هناك في إطار عملية "حفظ القانون" في الجنوب الليبي التي أعلن عنها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مؤخرًا.

وقالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تعقيبًا على الفيديو، إن طائرة نقل عسكرية من طراز "إل -76" تقل عددًا من العربات المدرعة المستخدمة في الاستطلاع من طراز "بي إر دي إم – 2"، إضافة إلى الذخائر، كما ظهرت طائرة قاذفة على أرضية المطار من طراز "سو – 22".