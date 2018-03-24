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الوطن

رئيس جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر القومي للبحث العلمي

منذ 40 دقيقة
كتب: صالح رمضان
رئيس جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر القومي للبحث العلمي

المؤتمر القومي للبحث العلمي

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، عن مشاكرة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، بفعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمي، والذى ينظم تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، وباحثين وعلماء مصريين من الداخل والخارج  ومن المعاهد البحثية والجامعات المصرية.

كما شارك بالفعاليات من جامعة المنصورة كلا من: الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور  أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى خلال كلمته  أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى تهدف إلى ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة والمجتمع.

 

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