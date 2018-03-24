توصيات جامعة الزقازيق لملتقى تدريب طلاب الجامعات

أوصى البيان الختامى للملتقى الرابع والعشرين لتدريب، طلاب الجامعات العربية بالانفتاح على الجامعات الأوروبية والأمريكية، في مجال تبادل الخبرات ضمن إطار عمل المجلس وبرامج التدريب التي ينفذها وكذلك توسيع فترة التدريب لتشمل فترات العام كافة وعدم اقتصارها على فترة الصيف فقط.

ووجه البيان بالعمل بشكل سريع لإعادة الجامعات السودانية إلى حضن الإتحاد ودورهم في فعاليات المجلس، ووضع آلية ومنهجية واضحة ومحددة لكل ممثل جامعة ليكون فاعلاً في التواصل مع الجامعات غير المشاركة من قطره وتحفيزها وحثها عن المشاركة في فعاليات المجلس.

كما تضمنت التوصيات أولا: توسيع فرص التدريب المنفذة في ميدان سوق العمل المباشر وزيادة عددها.

ثانيا: العمل على توفير دعم للبرامج التي ينفذها المجلس وبخاصة في مجال التدريب والمتدربين في الجامعات المستضيفة أو خارجها من خلال مكونات قطاعات سوق العمل في البلد المستضيف.

ثالثا: عقد ورش عمل ودورات مخططة وهادفة لتطوير مهارات وامكانات ممثلي الجامعات في مجال إنشاء وحدات للتدريب ومتابعة وتنفيذ برامج التدريب ومنها برنامج المجلس.

رابعا: الانفتاح علي الجامعات الأوروبية والأمريكية في مجال تبادل الخبرات ضمن إطار عمل المجلس وبرامج التدريب التي ينفذها.

خامسا: إعادة النظر في زيادة مساهمة المجلس في المبلغ المخصص لكل متدرب للجامعة المستضيفة.

سادسا: العمل بشكل سريع لإعادة الجامعات السودانية إلى حضن الإتحاد ودورهم في فعاليات المجلس.

سابعا: وضع آلية ومنهجية واضحة ومحددة لكل ممثل جامعة ليكون فاعلاً في التواصل مع الجامعات غير المشاركة من قطره وتحفيزها وحثها عن المشاركة في فعاليات المجلس.

ثامنا: الإلتزام بشروط التدريب فيما يخص مستوي الطلبة المتدربين، إذ يقتصر التدريب علي طلبة البكالوريوس في السنوات الأخيرة.

تاسعا: وضع خطة وآلية محددة لتفعيل مشاركة الجامعات في المغرب العربي والخليج في فعاليات المجلس .عاشرا : عدم اقتصار فترة التدريب علي الصيف ، وتوسيع فترة التدريب لتشمل فترات العام كافة.

حادي عشر: تطوير الاستمارة (النموذج "د" ) ليشمل تقويم للمتدرب من قبل الجهة المستضيفة، ومعلومات وبيانات حول هذه الجهة وبخاصة إذا كان التدريب خارج الجامعة المستضيفة.

ثاني عشر: احتساب التدريب كجزء من التدريب ومتطلبات التخرج في الجامعة المرسلة.

ثالث عشر: المتابعة مع الجهة المرسلة والطالب المتدرب لإفادته حول إجراءات الحصول علي التأشيرة قبل سفره وأى إجراءات بعد وصوله للبلد المستضيف.

رابع عشر: وضع آلية أكثر فاعلية لتبادل الفرص من خلال عرض الفرص المتاحة والمطلوبة من كل جامعة علي البوابة الإلكترونية للمجلس ، ومن ثم يحدد موعد اللقاء بين ممثلي الجامعتين في أثناء الملتقي، يعقد فيه الاتفاق علي كل فرصة.

خامس عشر: ضرورة وجود آلية لمتابعة التوصيات وتنفيذها بشكل سنوي ودوري.

سادس عشر: تعزيز مقدرات المجلس وبخاصة المادية حتي يتسني له القيام بمسؤلياته وواجباته وتطويرها بإستمرار ضمن إطار الخطة الإستراتيجية التي وضعها المجلس للأعوام القادمة.

سابع عشر: إلتزام الجامعات بدفع مستحقاتها السنوية الخاصة بالمجلس وفي فترة مبكرة ليتسني استثمارها في تنفيذ فعاليات المجلس.

وكان الملتقى الرابع والعشرين لتدريب طلاب الجامعات العربية انعقد في شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 17- 20 مارس 2018 بإستضافة، وحضره 42 جامعة من خلال 69 ممثل لهذه الجامعات، تمثل تسعة أقطار عربية وهي : الأردن، ومصر، وفلسطين، واالعراق، واليمن، وعمان، والجزائر، ولبنان، والإمارات.