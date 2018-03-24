رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين: اثبتوا للعالم أنكم صناع الحضارة

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نداءً إلى الشعب قبل يومين من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بالداخل.

وجاء نص البيان: "شعب مصر العظيم لقد آن الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة جديدة تضم إلى صور كفاحكم المشرف دومًا والذي أذهل العالم كله صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم، الذي يتربص بكم بين الحين والحين، فأنتم على موعد أيام 26 و27 و28 مارس 2018 كي تتوجهوا إلى صناديق الانتخاب وتدلون بأصواتكم في اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب عليكم أيضًا".

وأضاف البيان: "فلا تتراخوا في أدائه وأثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون في أداء الواجب، وثقوا تمامًا أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقيه".

وتابع "إنزلوا وأكدوا للعالم أنكم كنتم ومازلتم صناع الحضارة، وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التي تحيق بمصر".

ويتانفس في الانتخابات الرئاسية المرشحين عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.