تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين: اثبتوا للعالم أنكم صناع الحضارة

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين: اثبتوا للعالم أنكم صناع الحضارة

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نداءً إلى الشعب قبل يومين من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بالداخل.

وجاء نص البيان: "شعب مصر العظيم لقد آن الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة جديدة تضم إلى صور كفاحكم المشرف دومًا والذي أذهل العالم كله صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم، الذي يتربص بكم بين الحين والحين، فأنتم على موعد أيام 26 و27 و28 مارس 2018 كي تتوجهوا إلى صناديق الانتخاب وتدلون بأصواتكم في اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب عليكم أيضًا".

وأضاف البيان: "فلا تتراخوا في أدائه وأثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون في أداء الواجب، وثقوا تمامًا أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقيه".

وتابع "إنزلوا وأكدوا للعالم أنكم كنتم ومازلتم صناع الحضارة، وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التي تحيق بمصر".

ويتانفس في الانتخابات الرئاسية المرشحين عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

أخبار متعلقة

"الوطنية للانتخابات" تسلم القضاة أوراق التصويت قبل الاقتراع بيومين

"الوطنية للانتخابات" تسلم القضاة أوراق التصويت قبل الاقتراع بيومين
"الوطنية للانتخابات" تحظر الاستطلاعات.. وكشوف وردية لمنع تكرار التصويت

"الوطنية للانتخابات" تحظر الاستطلاعات.. وكشوف وردية لمنع تكرار التصويت
رئيس "الوطنية للانتخابات": المشاركة الحاشدة ترسخ للتعددية السياسية

رئيس "الوطنية للانتخابات": المشاركة الحاشدة ترسخ للتعددية السياسية
رئيس «الوطنية للانتخابات»: بناء مصر يتطلب مشاركة حاشدة

رئيس «الوطنية للانتخابات»: بناء مصر يتطلب مشاركة حاشدة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"أبل" تطلق تحديثا يعالج مشكلة "تفضح" مستخدمي "آيفون"

"أبل" تطلق تحديثا يعالج مشكلة "تفضح" مستخدمي "آيفون"

توصيات جامعة الزقازيق لملتقى تدريب طلاب الجامعات

الشرطة الفنلندية مستعدة لاعتقال رئيس كتالونيا السابق لكنها تجهل مكانه

الشرطة الفنلندية مستعدة لاعتقال رئيس كتالونيا السابق لكنها تجهل مكانه

وزير التعليم العالي: "طاقات المصريين" فرصة لعرض ابتكارات الطلاب

وزير التعليم العالي: "طاقات المصريين" فرصة لعرض ابتكارات الطلاب

اليوم.. الجيزة تطفئ أنوارها تزامنا مع "ساعة الأرض"

اليوم.. الجيزة تطفئ أنوارها تزامنا مع "ساعة الأرض"

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل