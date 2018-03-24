سكرتير الإسماعيلية يستعرض إجراءات تسليم مشروع أراضي قرية الأمل

أكد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للإسماعيلية، ورئيس مجلس أمناء مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين بالقنطرة شرق، ضرورة سرعة الانتهاء من استكمال الاجراءات التنفيذية لتسليم باقى المنتفعين بالمشروع من الفائزين بالقرعة العلنية للاحتياطى والبالغ عددهم 42 حالة وذلك لسرعة تسليمهم قطع الأراضى والمنازل الريفية المخصصة لهم بالمشروع أسوة بما تم مع عدد 358 منتفع الآخرين السابق تسليمهم.

جاء ذلك خلال رئاسة المساعد لجلسة اجتماع مجلس أمناء مشروع قرية الأمل والتى عقدها بحضور متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمهندس محمد صلاح ممثلا عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية وباقى أعضاء مجلس أمناء القرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة أبرز وأهم الموضوعات المتعلقة بالمشروع والمعوقات والمشكلات واستعراض المقترحات والحلول اللازمة لها . و أكد على بذل أقصى جهد لتذليل أية معوقات والاسراع فى ايجاد حلولا جذرية لنهو أى مشكلات متعلقة بمياه الرى والكهرباء.