تسجيل الدخول

الوطن

جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر البحث العلمي بابتكارات تخدم الأهداف القومية

منذ 28 دقيقة
كتب: خالد الغويط
جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر البحث العلمي بابتكارات تخدم الأهداف القومية

جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر البحث العلمي "بابتكارات تنموية"

شاركت جامعة سوهاج، اليوم، في المؤتمر القومي للبحث العلمي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، وذلك خلال يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن هناك معرضاً أقيم علي هامش المؤتمر يحتوي علي إنتاج الجامعات من البحوث التطبيقية، والابتكارات العلمية، والتي تخدم الأهداف القومية في ضوء خطة مصر 2030 ميلاديًا.

وأضاف عزيز، أنه خلال المعرض، شاركت الجامعة بالعديد من الأفكار، فعلي صعيد محور توفير المياه قدمت طرق مبتكرة لتنقية المياه من الملوثات والمعادن الثقيلة، أما علي صعيد محور الطاقة فقد قدمت الجامعة تكييف يعمل بالمياه موفر للكهرباء، حاصل علي براءة اختراع عام 2017، وابتكار آخر للحصول علي طاقة نظيفة، وهو الوقود الهيدروجيني، والذي ينتج من التحليل الكهربي للمياه، كما قدمت الجامعة مساهمة فاعلة لاستخدام البلازما في التطبيقات الحيوية.

وأوضح الدكتور محمود أبو العز، منسق الجامعة بالمعرض، أنه في إطار الابتكارات الطلابية وشباب الباحثين، فقد قدم بعض الطلاب طريقة للكشف عن الأورام السرطانية عن طريق "قشر الموز"، بالإضافة إلى مشروب القهوة من "نوي التمر"، وأخيرًا تقديم جميع أنواع الفواكه بطرق مجففة لاستخدامها في الوجبات المدرسية بعيد عن المقرمشات التي تؤذي الأطفال لوجود المواد الحافظة بها.

أخبار متعلقة

جامعة سوهاج تخصص مركزا لعلاج الأطفال من فيروس سي

جامعة سوهاج تخصص مركزا لعلاج الأطفال من فيروس سي
 ورشة عمل عن "المشورة المهنية" بسفارة المعرفة في جامعة سوهاج

 ورشة عمل عن "المشورة المهنية" بسفارة المعرفة في جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتفقد قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي

رئيس جامعة سوهاج يتفقد قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي
200 نوع من النباتات بمعرض الزهور السنوي في جامعة سوهاج

200 نوع من النباتات بمعرض الزهور السنوي في جامعة سوهاج

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خالد أبو بكر عن حادث الإسكندرية: "المصريين قلبت معاهم بعند"

خالد أبو بكر عن حادث الإسكندرية: "المصريين قلبت معاهم بعند"

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

خبير أمني: تفجير الإسكندرية تم بسيارة مفخخة مسروقة منذ 2012

خبير أمني: تفجير الإسكندرية تم بسيارة مفخخة مسروقة منذ 2012

تقرأ غدًا في «الوطن».. «الإدمان» يفترس الشباب

تقرأ غدًا في «الوطن».. «الإدمان» يفترس الشباب

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل