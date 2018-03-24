جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر البحث العلمي بابتكارات تخدم الأهداف القومية

شاركت جامعة سوهاج، اليوم، في المؤتمر القومي للبحث العلمي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، وذلك خلال يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن هناك معرضاً أقيم علي هامش المؤتمر يحتوي علي إنتاج الجامعات من البحوث التطبيقية، والابتكارات العلمية، والتي تخدم الأهداف القومية في ضوء خطة مصر 2030 ميلاديًا.

وأضاف عزيز، أنه خلال المعرض، شاركت الجامعة بالعديد من الأفكار، فعلي صعيد محور توفير المياه قدمت طرق مبتكرة لتنقية المياه من الملوثات والمعادن الثقيلة، أما علي صعيد محور الطاقة فقد قدمت الجامعة تكييف يعمل بالمياه موفر للكهرباء، حاصل علي براءة اختراع عام 2017، وابتكار آخر للحصول علي طاقة نظيفة، وهو الوقود الهيدروجيني، والذي ينتج من التحليل الكهربي للمياه، كما قدمت الجامعة مساهمة فاعلة لاستخدام البلازما في التطبيقات الحيوية.

وأوضح الدكتور محمود أبو العز، منسق الجامعة بالمعرض، أنه في إطار الابتكارات الطلابية وشباب الباحثين، فقد قدم بعض الطلاب طريقة للكشف عن الأورام السرطانية عن طريق "قشر الموز"، بالإضافة إلى مشروب القهوة من "نوي التمر"، وأخيرًا تقديم جميع أنواع الفواكه بطرق مجففة لاستخدامها في الوجبات المدرسية بعيد عن المقرمشات التي تؤذي الأطفال لوجود المواد الحافظة بها.