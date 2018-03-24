محافظ سوهاج يدين الحادث الإرهابي في الإسكندرية.. ويؤكد: محاولة دنيئة

أدان الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية، والأمنية والشعبية، الحادث الإرهابي الذى استهدف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية صباح اليوم، بعبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق أثناء مرور سيارته.

ونعى عبد المنعم، ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث، راجيا من المولى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ، أن هذا الحادث الأليم ما هو إلا محاولة دنيئة يمارسها أعداء الحياة بين الحين والآخر لزعزعة استقرار وأمن الوطن قبل الانتخابات الرئاسية، والتي لن تزيد مصر إلا تصميما على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره، مؤكدا وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة صفا واحدا للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يحاول ضرب استقرار الوطن.