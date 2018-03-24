تسجيل الدخول

الوطن

"ريم بنا" ..رحيل مٌحارِبة

منذ 27 دقيقة
كتب: ضحي محمد
"ريم بنا" ..رحيل مٌحارِبة

ريم بنا

فى عينيها السوداوين الساحرتين شئ من التحدي،ابتسامتها البشوشة تبث معنى الأمل والقوة لكل من يراها، صورتها لوحة لوجه أشقر صاحبته سيدة خمسينية ،هي "ريم البنا" الفنانة والناشطة الفلسطينية صاحبة الكتابات المؤثرة والألحان الصاخبة، التى رحلت صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان فى العاصمة الألمانية برلين.

"حين وقفت على قدميّ هذا الصباح وكابرت على وجع شديد أصابهما أدركتُ أنّي سأتبع درب الورد لا درب الآلام كلما علوت على وجعي وابتعدت كلما صغُر وضاق" كلمات كانت دائماً تشارك بها الراحلة الفلسطينية جمهورها لتبث فيهم روح الأمل وتحاول أن تقاوم سرطانين أحدهما احتل وطنها والآخر استوطن جسدها ، تميزت أغانيها بأنها مأخوذ من تراث وتاريخ وحضارة الشعب الفلسطيني، فأطلقت عدداً من الألبومات الموسيقية، تميزت عن غيرها بدمج التهاليل الفلسطينية التراثية بالموسيقى العصرية.

نشأت" ريم" في مدينة الناصرة بفلسطين وسط عائلة مُثقفة، بين أحضان والدتها الشاعرة الفلسطينية والناشطة السياسية زهيرة صباغ التى بثت بداخلها حب الوطن، وعلمتها قيمة النضال بالغناء للمقاومة الفلسطينية ، وبدأت الإبنة حياتها الفنية عندما كانت في العاشرة من عمرها، ودرست الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى بموسكو، وتخصصت في الغناء الحديث.

اهتمت "بنا "بالأطفال وغنت لهم أغانٍ ألفتها بنفسها، وشاركت في مهرجانات للأطفال مثل مهرجان نوار نيسان، ومهرجان فرح ومرح، ومهرجان شتاء أريحا، ومهرجان أطفال شهداء، واهتمت بتقديم نوع جديد من الأغاني لهم خرجت بهم من إطار الأغاني التقليدية التي كانت موجودة حينها.

"ريم" التي اعتادت أن تغني كلمات تبث روح المقاومة والصمود في الشعب الفلسطيني ، حاربت " السرطات " لمدة 9 سنوات كاملة، حتي أنها كانت تخرج علي جمهورها في اللقاءات التليفزيونية تتحدث عن الأمل حتي بعد أن فقدت شعرها بالكامل، كماعانت أيضا من مرض الشلل الوتري الذي أجبرها علي التوقف عن الغناء بعد أن أجرت عملية جراحية في أحبالها الصويتة، ولكنها كانت ترفض الهزيمة وتميل إلي المقاومة حتي أنها وقبل رحيلها بفترة قصيرة كانت تستعد لإصدار ألبوم جديد.وقبل أن يستسلم جسدها أدركت أن النهاية اقتربت فودعت أبنائها بكلمات مؤثرة عبر "الفيس بوك" وكتبت على صفحتها الشخصية "هذه الحياة جميلة .. والموت كالتاريخ .. فصل مزيّف .." ليرحل جسدها ويظل صوتها وأغانيها الوطنية محفورين في الذاكرة الفلسطينية.

أخبار متعلقة

تشييع جنازة ريم بنا من كنيسة الروم الأرثوذكس بالناصرة.. والعزاء غدا

تشييع جنازة ريم بنا من كنيسة الروم الأرثوذكس بالناصرة.. والعزاء غدا
كندة علوش تنعى "ريم بنا" : "ربنا يرحمك"

كندة علوش تنعى "ريم بنا" : "ربنا يرحمك"
بلاي ليست| ريم بنا.. "زدني بفرط الحب فيك تحيرا"

بلاي ليست| ريم بنا.. "زدني بفرط الحب فيك تحيرا"
حزن بوسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية بسبب وفاة ريم بنا

حزن بوسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية بسبب وفاة ريم بنا
ما كتبته ريم بنا قبل وفاتها: الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيّف

ما كتبته ريم بنا قبل وفاتها: الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيّف
موجز الظهيرة| وفاة الفلسطينية ريم بنا.. والذهب يرتفع 10 جنيهات

موجز الظهيرة| وفاة الفلسطينية ريم بنا.. والذهب يرتفع 10 جنيهات
وفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض السرطان

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خالد أبو بكر عن حادث الإسكندرية: "المصريين قلبت معاهم بعند"

خالد أبو بكر عن حادث الإسكندرية: "المصريين قلبت معاهم بعند"

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

خبير أمني: تفجير الإسكندرية تم بسيارة مفخخة مسروقة منذ 2012

خبير أمني: تفجير الإسكندرية تم بسيارة مفخخة مسروقة منذ 2012

تقرأ غدًا في «الوطن».. «الإدمان» يفترس الشباب

تقرأ غدًا في «الوطن».. «الإدمان» يفترس الشباب

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل