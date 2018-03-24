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الوطن

موجز الظهيرة| وفاة الفلسطينية ريم بنا.. والذهب يرتفع 10 جنيهات

منذ 8 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
موجز الظهيرة| وفاة الفلسطينية ريم بنا.. والذهب يرتفع 10 جنيهات

ريم بنا

تقدم "الوطن" موجزا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث رحلت الفنانة الفلسطينية ريم بنا، فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفق ما أعلن راديو "بيت لحم 2000".

بينما قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح المؤتمر القومي للبحث العلمي، اليوم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

كما ارتفعت أسعار الذهب 10 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 660 جنيها.

وأعلن رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، السيطرة على كامل منطقة عفرين شمالي سوريا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

فيما اعتذر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ووادي دجلة، والمحلل الفني، عن الفيديو الذي تسرب ليلة الأمس من كواليس الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مصر والبرتغال.

وفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض السرطان

بث مباشر السيسي يفتتح مؤتمر إطلاق طاقات المصريين في البحث العلمي

عاجل الجيش التركي يعلن السيطرة على كامل منطقة "عفرين"

بث مباشر افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

بالصور «ميدو» يعتذر عن الفيديو المسرب.. ويتوعد «الخائن»

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اليوم.. الحكم في طعن إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي

عاجل الجيش اليمني يسيطر على معسكر إستراتيجي بمحافظة الجوف

بالفيديو الرئيس الباكستاني يمنح مفتي الجمهورية أرفع وسام وطني

الذهب يرتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 بـ660

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