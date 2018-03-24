العميل الروسي السابق سكريبال أراد الحصول على عفو من بوتين

افاد صديق للعميل الروسي السابق الذي تعرض للتسميم في بريطانيا هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) السبت ان سيرغي سكريبال وجه رسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عدة سنوات يطلب منه فيها العفو عنه لانه باع اسرارا للاستخبارات البريطانية.

وقال فلاديمير تيموشكوف ان صديقه منذ ايام الدراسة الذي انتقل للعيش في بريطانيا في اطار صفقة تبادل جواسيس عام 2010، اتصل به عام 2012 وقال له انه يريد ان يتم السماح له بزيارة روسيا.

ونفت موسكو هذه المعلومات وكتبت السفارة الروسية في لندن على تويتر "ليس هناك مثل هذه الرسالة من سيرغي سكريبال الى الرئيس بوتين للسماح له بالعودة الى روسيا".

واضاف تيموشكوف انه فقد الاتصال بسكريبال لفترة ثم عاود الاتصال بابنته يوليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سمع بمسالة سجنه بتهمة الخيانة العظمى.

وروى في مقابلة مع بي بي سي "في العام 2012، اتصل بي من لندن وتحدثنا على مدى نصف ساعة. ونفى ان يكون خائنا".

وقال ان سكريبال ابلغه بانه "وجه رسالة الى فلاديمير بوتين يطلب فيها العفو التام عنه والسماح له بزيارة روسيا. ان والدته وشقيقه واقرباءه هنا".

وقال تيموشكوف ان صديقه "نادم" على كونه عميلا مزدوجا "لان حياته اضطربت بشكل كامل".

وتابع "لقد نبذه كثير من الناس، وشعر رفاقه في الدراسة بانه خان الوطن الام".

ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا في غيبوبة في المستشفى بعد تعرضهما للتسميم بغاز الاعصاب في 4 مارس في سالزبري.

وحملت لندن والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الدولة الروسية مسؤولية الهجوم رغم ان موسكو نفت باستمرار اي ضلوع لها في هذه القضية.