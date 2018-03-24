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الوطن

مأزق سياسي جديد في كاتالونيا مع سجن أبرز المسؤولين الانفصاليين

منذ 14 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
مأزق سياسي جديد في كاتالونيا مع سجن أبرز المسؤولين الانفصاليين

صورة ارشيفية

تشهد كاتالونيا مأزقا سياسيا جديدا السبت بعد فشل تنصيب رئيس الاقليم جوردي تورول الذي سجن الجمعة في اطار حملة قضائية استهدفت ابرز المسؤولين الانفصاليين.

وقال رئيس برلمان كاتالونيا روجيه تورنت في مستهل مناقشات كان مقررا ان تفضي الى تعيين رئيس جديد للهيئة التنفيذية الاقليمية ان "المرشح لرئاسة الهيئة التنفيذية مسجون مع نواب اخرين في هذا المجلس".

واضاف "من المؤكد انه لا يمكن عقد الجلسة في هذه الظروف".

وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها الانفصاليون الذين لهم الغالبية المطلقة في البرلمان في تنصيب رئيس جديد بسبب قرارات القضاء، وذلك بعد كارليس بوتشيمون المنفي في بلجيكا والناشط جوردي سانشيز المسجون ايضا.

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