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الوطن

بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية

منذ 2 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، عدد من المقرات الانتخابية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها أيام 26، و27 ، و28 من مارس الجاري، حيث اطمئن على الإجراءات والاستعدادات الأمنية داخل وخارج اللجان الانتخابية .

أكد الهجان، أن محافظة قنا، تضم مليون و875 ألف  و16 ناخب وناخبة، سيدلون بأصواتهم أمام 434 لجنة، موزعة على 359 مركز انتخابي، بمختلف مراكز وقري المحافظة .

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمركز قنا بمدارس (الحميدات الابتدائية، السلام النموذجية، التحرير الإعدادية، الفيصل الابتدائية، الشهيد عبد المنعم رياض، الشهيد أحمد عبد الفتاح، المنشية الابتدائية، معهد بنين قنا النموذجي، المعنا الابتدائية، المعنا الابتدائية الجديدة، البياضية للتعليم الأساسي، الأشراف الشرقية، خالد بن الوليد بكرم عمران، وحدة ابنود المجمعه)، وفي مركز قـفط تفقد مقرات اللجان بمدارس (الوحدة المجمعة بالبراهمة، البراهمة الابتدائية الحديثة، فاطمة الزهراء الاعدادية بنات)، وفي مركز قوص تفقد مقرات اللجان بمدارس (مجمع علي بن ابي طالب، مدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصي).

وقرر المحافظ،  مكافئة مدير مدرسة المعنا الابتدائية الجديدة، ومدير مدرسة فاطمة الزهراء بقـفط، لتميزهم في عملهم واهتمامهم بنظافة المدرسة لتظهر بمظهر جمالي مشرف للعملية الانتخابية، كما قرر تحويل موظف بمعهد الحميدات الابتدائي الأزهري للتحقيق لقيامة باستغلال ماكينة التصوير الخاصة بمعهد قنا النموذجي في تصوير مستندات خاصة به.

ووجه الهجان، القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات باللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددا علي أهمية تجهيز اللجان بالإنارة والخدمات والنظافة وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم وتجهيز دورات المياه .

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة قد اختارت شعار "يا قناوي صوتك لبلدك انزل وشارك"، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر شعب التاريخ والحضارة قادر على أن يصنع المجد.

وأوضح المحافظ، أنه جري تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتذليل كافة العقبات .

بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية
بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية

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