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الوطن

محافظ قنا خلال تكريم الأمهات المثاليات: دورهن بارز في المجتمع

منذ 15 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظ قنا خلال تكريم الأمهات المثاليات: دورهن بارز في المجتمع

تكريم الام المثالية بقنا

كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الأمهات المثاليات بالمحافظة، خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة السندريلا بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والقيادات النسائية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة وأهالي الأمهات اللائي تم تكريمهن.

شهد الاحتفال تكريم محافظ قنا لأربع أمهات مثاليات، وهن السيدة زكية أبوالحسن حسين جاد الله الأم المثالية الأولى، والسيدة فوزية حسنى حسن حامد الأم المثالية الثانية، والسيدة سعيدة مصطفي علي ناميش الأم المثالية الثالثة، والسيدة صفية رمضان إبراهيم الأم البديلة، وأم الشهيد المقدم احمد عبدالفتاح وأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المحافظ، إلى أن اختيار الأمهات المثاليات لهذا العام تم طبقًا للضوابط المنظمة والمعمول بها بوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا حرص محافظة قنا على الاهتمام بتكريم الأم والقيادات النسائية اللاتي لهن دور بارز في المجتمع القنائي وتحملن الصعاب ومشقة الحياة ومسئولية تربية الأبناء، مؤكدا ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وحقها في الحصول على كافة الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة لها.

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