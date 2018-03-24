تشديدات أمنية بالتزامن مع فتح معبر رفح لليوم الثاني

واصلت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وعبور المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة والطلبة، وذلك وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.

قال مصدر بأمن الموانئ في معبر رفح البري، إن السلطات المصرية استقبلت 581 مسافرًا فلسطينيا قادمًا من قطاع غزة و68 مرحلاً فلسطينيًا آخرين على متن 7 حافلات، بينما عاد من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري 20 مسافرًا فلسطينيًا، وجري إدخال 93 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة تحمل أطنانا من الإسمنت والحديد والبوتامين والأسماك والمواد الغذائية.

وأكد المصدر أنه لم يتم الإعلان عن تمديد فتح المعبر ليوم ثالث حتى هذه اللحظات.