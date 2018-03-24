متحدث "الصحة": حالتا وفاة و5 مصابين في حادث الإسكندرية الإرهابي

قدم الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خالص التعازي لأسر الشهداء في حادث محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الحادث أدى إلى استشهاد اثنين، وإصابة 5 آخرين، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري.

وتابع أن المستشفى استقبلت 6 حالات من بينهم حالة توفيت بالمستشفى.

وأشار إلى أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، تواصل للاطمئنان على المصابين بالمستشفى، مؤكدًا أن كل الإصابات بسيطة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل منظومة مستشفيات الإحالة للتعامل مع أي حوادث ونقل المصابين إليها فورا بالتنسيق مع الإسعاف، موضحا أن الوزير اجتمع مع قيادات وزارة الصحة للانتهاء من الصورة الأخيرة لخطة التأمين الطبي للانتخابات التي ستعتمد بشكل كبير على مستشفيات الإحالة.

وأوضح أن مستشفى الإحالة هي عبارة عن مستشفى متخصص، يوجد به فريق طبي كامل في كل الجراحات الدقيقة، وبها غرف عمليات فارغة لاستقبال أي إصابات، مؤكدًا: "عندنا في كل محافظة على الأقل واحدة أو اتنين من المستشفيات دي".