"الصحة": حالة مصابي انفجار الإسكندرية مستقرة.. والخروج غدا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية أسفر عن استشهاد شخصين، وإصابة 5 آخرين، مشيرًا إلى أن المصابين في مستشفى مصطفى كامل العسكري، بينما الوفيات تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

وأضاف "مجاهد"، في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن المصابين في حالة مستقرة، وإصابتهم عبارة عن شظايا متفرقة، وبعض الجروح القطعية، مقدمًا خالص التعازي لضحايا الحادث.

وتابع أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، اطمئن على حال مصابي الحادث، مشيرًا إلى أن حالة المصابين مستقرة، ومن المقرر خروجهم بعد غد من المستشفى.

كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أكد أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.