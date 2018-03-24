محافظة بني سويف تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار المصالح الحكومية

شاركت محافظة بني سويف، في فعاليات "ساعة الأرض" من خلال تخفيض الإنارة بواجهة ومدخل وبعض الأدوار بديوان عام المحافظة، من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساء اليوم، بالإضافة إلى تخفيض الإنارة بدواوين عموم الوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، بالشكل الذي يوفر في استخدام الطاقة، ولا يؤثر على تقديم الخدمة، وذلك تزامناً مع الحدث العالمي الذي تشترك فيه جميع دول العالم لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة الانبعاث الحراري.

وأشرف المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، على أعمال تخفيض الإنارة بديوان عام المحافظة، لتوفير الطاقة دون التأثير على منظومة العمل الليلية، موجهاً بسرعة استبدال عدد من اللمبات والكشافات بلمبات ليد لتوفير مزيد من الطاقة، ومؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تستهدف ترشيد استهلاك الموارد، وضمان أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ميلاديًا.