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الوطن

أحمد موسى: "بي بي سي" تمارس حقارتها بربط حادث الإسكندرية بالانتخابات

منذ 11 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أحمد موسى: "بي بي سي" تمارس حقارتها بربط حادث الإسكندرية بالانتخابات

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لا تزال مستمرة في منهج "الحقارة والدناءة" المعهودة فيها، مضيفا أنها ربطت حادث الانفجار بالإسكندرية بمدى تأثير ذلك على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن "بي بي سي" تناست أنها من أذرع الأنظمة الإرهابية بالتعاون مع جهاز المخابرات البريطانية.

وأشار إلى أن المصريين هم من سيردوا على "بي بي سي" بمشاركتهم المكثفة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع موسى، أن قناة الجزيرة طرحت بالأمس تساؤل لجماعة الإخوان الإرهابية وكأنها تعطيهم إشارة بالاستمرار في عملياتهم الإرهابية حيث تساءلت "هل سيتجه الإخوان في مصر إلى العنف بعد أن اكتشفوا أن سلميتهم ليست أقوى من السلاح؟".

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