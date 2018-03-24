"موسى" عن حادث الإسكندرية: الإرهابيون يستهدفون النيل من الانتخابات

أدان المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم بمحافظة الإسكندرية ومحاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.

وقال موسى في بيان له، إن الإرهابيين يستهدفون النيل من الانتخابات الرئاسية المصرية ويحاولون منع المصريين من النزول والمشاركة والاحتفال الوطني باستقرار مصر وعبورها تلك المرحلة المهمة من تاريخها الوطني.

وأعرب موسى عن أمله في أن يبعث المصريون مجددا رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابيين وتنظيماتهم وأجهزه المخابرات المعادية التي تساندهم بالنزول والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي سيبدأ التصويت فيها بعد غد الاثنين.

وأكد أن الإرهابيين فشلوا في النيل من عزيمة المصريين كما فشلوا في إسقاط الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها رجال الجيش والشرطة كل يوم من أجل بقاء هذا الوطن واستمراره والحفاظ عليه.

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