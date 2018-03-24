سامي عبد العزيز: أهل الشر فوجئوا بإقبال المصريين على شراء شهادة أمان

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إن مشهد التفاف المصريين حول شراء شهادة أمان لم يعجب الجماعة الإرهابية.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن عدد المصريين الذين حصلوا على شهادة أمان وصل إلى مليون شهادة بالرقم القومي فقط.

وحذر المصريين من إعطاء الرقم القومي لأي شخص بحجة أنه سيمنحه شهادة أمان دون تعب، لافتا إلى أن المتربصين بالوطن وأهل الشر لا يزال لديهم الأمل في إفساد العملية الانتخابية.