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الوطن

سامي عبد العزيز: أهل الشر فوجئوا بإقبال المصريين على شراء شهادة أمان

أمس PM 10:57
كتب: خالد الأسمر
سامي عبد العزيز: أهل الشر فوجئوا بإقبال المصريين على شراء شهادة أمان

سامي عبد العزيز

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إن مشهد التفاف  المصريين حول شراء شهادة أمان لم يعجب الجماعة الإرهابية.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن عدد المصريين الذين حصلوا على شهادة أمان وصل إلى مليون شهادة بالرقم القومي فقط.

وحذر المصريين من إعطاء الرقم القومي لأي شخص بحجة أنه سيمنحه شهادة أمان دون تعب، لافتا إلى أن المتربصين بالوطن وأهل الشر لا يزال لديهم الأمل في إفساد العملية الانتخابية.

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