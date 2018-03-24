تفاصيل زيارة وفد بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا لمقر حزب الغد

قال أسامة الهواري، نائب رئيس حزب الغد وعضو الحملة الانتخابية الرسمية للمهندس موسى مصطفى موسي، إن المرشح الرئاسي التقى بوفد بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا لمراقبة الانتخابات، مساء اليوم، والمكون من 10 أشخاص بينهم سفيرا دولتي مالي وأوغندا لمناقشة إجراءات الحملة والانتخابات الرئاسية التي تجرى الاثنين المقبل وتسمتر لمدة 3 أيام.

وأوضح الهواري لـ"الوطن"، أن المهندس موسى مصطفي وأعضاء الحملة الانتخابية التقوا بالبعثة في غرفة العمليات الخاصة بالحملة، حيث اطلعت بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا على التوكيلات التي حررتها الحملة لأعضائها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات مصر.

وأضاف عضو الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي، أن المهندس موسى مصطفى، أكد لوفد البعثة في اللقاء الذي استغرق أكثر من 4 ساعات، على الحيادية والنزاهة التي تتمتع بها العملية الانتخابية في مصر، لافتًا إلى أن الوفد تحدث مع مندوبي الحملة في المحافظات عن استعدادات المحافظات للمشاركة في الانتخابات ونسب التصويت فيها.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل وتستمر لمدة 3 أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حيث ناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع مرشحي الرئاسة ومؤيديهم وحملاتهم بالالتزام بقواعد فترة الصمت الانتخابي التي بدأت اليوم.