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الوطن

بالفيديو| معتز عبد الفتاح: مرشحان و10 أعداء في الانتخابات الرئاسية

اليوم AM 12:03
كتب: ضحى محمد
بالفيديو| معتز عبد الفتاح: مرشحان و10 أعداء في الانتخابات الرئاسية

معتز عبد الفتاح

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر في الانتخابات الرئاسية 2018، لديها مرشحين، وهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، بينما يتربص بها 10 أعداء.

وعدّد عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء السبت، هؤلاء الأعداء، وأولهم "أردوغان تركيا وأطماعه التوسعية في استعادة أمجاد دولة الخلافة على حساب أرضك وبلدك".

أضاف: "ثاني الأعداء هو تميم قطر ومؤامرته الدنيئة لإسقاط مصر، وثالثها الإخوان وتنظيمهم الدولي بخططه وأكاذيبه ومؤامراته القذرة، ورابعها إيران وأطماعها في السيطرة على الأزهر والمنطقة كلها".

أوضح أن "خامس الأعداء هم الصهاينة وأطماعهم في سيناء والنيل وقناة السويس، وسادسها أمريكا والغرب وأطماعها الاستعمارية والاقتصادية في الشرق الأوسط، وسابعها اللي عايزين ينزعوا سيادة مصر من على سيناء عشان تكون شوكة في ضهرنا لصالحهم".

وتابع أن "ثامن الأعداء هو داعش الإرهاب وأطماعهم في دولة إرهابية دينية أطلقوا عليها اسم ولاية سيناء، وتاسعها اللي عايزين يبيعوا البلد ويقبضوا بالدولار، تحت اسم الثورة والحقوق والحريات".

وواصل أن "العدو العاشر الذي يتربص بمصر هو البيروقراطية والإهمال والفساد والمحسوبية والعشوائيات وترحيل المشاكل اللي مش بتخلي البلد تقوم ولا تنهض".

واستكمل: "متصدقش اللي يقولك إن الانتخابات محسومة، إحنا هننزل نختار ما بين المرشحين وإلا سنترك فرصة لهؤلاء الأعداء، وثقتي كاملة في وطنية المصريين".

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