الخرباوي: حوار السيسي في "شعب ورئيس" أصاب الإخوان بوجع شديد

أشاد الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفيلم التسجيلي "شعب ورئيس"، موضحًا أن هذا الحوار دخل لقلوب المواطنين البسطاء، بينما اصاب الإخوان بوجع شديد.

وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إل تي سي"، أن هناك دعم مالي كبير لتمويل العمليات الإرهابية في مصر، وآخرها محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.

وأشار إلى أن العمليات الإرهابية يصعب التنبؤ بها وبتوقيتها، ومن المرجح أن يحاولوا القيام بعمليات خلال الأيام المقبلة لإثارة فزع وخوف المصريين.