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الوطن

وزير الشباب والرياضة عن ودية البرتغال: "السيناريو كان قاسيا"

منذ 8 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
وزير الشباب والرياضة عن ودية البرتغال: "السيناريو كان قاسيا"

خالد عبد العزيز

علق خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على هزيمة المنتخب أمام منتخب البرتغال الودية بهدفين مقابل هدف قائلا: "السيناريو كان قاسيا جدا، لغاية الدقيقة التانية من الوقت الضايع كنا كسبانين الماتش".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال استضافته في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" مع الإعلامي عمرو أديب أن الذي صعب الأمر أكثر استخدام تقنية الفيديو في المباراة لأول مرة تحدث للمنتخب المصري.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن منتخب مصر أصبح له شكل مميز على أرض الملعب، وهذا مؤشر جيد قبل بطولة كأس العالم.

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