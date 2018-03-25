مصادر: استقالة "سكرتير الصحفيين" إثر خلافات بين أعضاء هيئة المكتب

علمت "الوطن" أن حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تقدم باستقالة شفوية لمجلس النقابة من منصبه، بسبب خلافات حادة نشبت مع عدد من أعضاء هيئة المكتب خلال اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن الأزمة تعود إلى خلافات قديمة بين حاتم زكريا من جهة ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة من جهة أخرى، بسبب اتهام الأخير للأول، بأنه وراء بث شائعات بوجود مخالفات مالية بالنقابة.

وأضافت المصادر: "بلغت المشاحنات ذروتها خلال اجتماع هيئة المكتب الأخير حيث نشبت أزمة بين حاتم زكريا من جهة ومحمد شبانة وخالد ميري من جهة أخرى، ثم انضم إليهما نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بسبب إصدار حاتم قرارا برفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج، دون اللجوء للمجلس، الأمر الذي اعترض عليه النقيب ووجه العاملين بمشروع العلاج بعدم التعامل معه".

وأوضحت المصادر، أن موضوع رفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج تمت مناقشته على مدار 4 جلسات سابقة للمجلس، وتبين أنه سيكلف النقابة مبالغ طائلة ما لم يتم رفع أسعار اشتراك الصحفيين بالمشروع لتغطية تلك النفقات، الأمر الذي دفع المجلس لرفض المقترح.

وكشفت المصادر، أن "السبب الآخر للأزمة هو قرار زكريا بتغيير المسمى الوظيفي لأحد الموظفين بالنقابة إلى نائب مدير عام النقابة والمشرف على المبنى، ورفع راتبه من 2350 جنيها إلى 4890 جنيها، وأخطر بذلك التأمينات الاجتماعية، ثم احتدم الخلاف داخل اجتماع هيئة المكتب الأخير الأمر الذي دفع حاتم زكريا إلى إعلان استقالته من منصبه قبل أن يترك اجتماع الهيئة، ومن حينها قام أبو السعود محمد السكرتير العام المساعد، بالتوقيع على مخاطبات النقابة، كما طلب زكريا بعض متعلقاته الشخصية من مكتبه".

وأكدت المصادر، أن النقيب عبدالمحسن سلامة عقد جلسة، اليوم، جمعته بإبراهيم أبوكيلة وكيل ثاني النقابة، وأبوالسعود محمد، لمحاولة حل الأزمة مع حاتم زكريا أو اختيار سكرتير عام من بينهما، حال إصرار زكريا على موقفه.

وحاولت "الوطن" الاتصال بحاتم زكريا للتعقيب إلا أنه لم يرد.