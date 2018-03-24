عبدالمحسن سلامة: قانون نقابة الصحفيين الحالي في حالة إلى التعديل

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن قانون نقابة الصحفيين الحالي معيب وفي حالة إلى التعديل.

وأضاف سلامة خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن النقابة ستعد قانونًا جديدًا لعرضه على البرلمان خلال أشهر قليلة.

وتابع: "قانون حرية تداول المعلومات يتم إعداده منذ فترة طويلة في البرلمان، لكنه يظهر ويختفي، وهذا في رأيي عدم وضوح رأيي وخلط في المفاهيم".

وأردف: "أما القانون الآخر وهو تنظيم الصحافة والإعلام، يناقش داخل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، لكن أرجو أن يتم مشاركتنا وذلك حسبما نص الدستور، صحيح تم عرض القانون علينا، وأرسلنا رأينا حول الموضوع، لكن القانون سيخرج بعيدًا عما اتفقنا عليه".