محافظ البحر الأحمر: الفنادي والقرى السياحية تشارك في "ساعة الأرض"

أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، على مشاركة المحافظة في الاحتفال بالحدث العالمي "ساعة الأرض"، وهو حدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع، على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 مساء.

وأكد عبدالله أن إطفاء النور لمدة ساعة في هذا اليوم، يساعد في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وانبعاثات محطات الطاقة، حيث يقل حجم الانبعاثات الضارة.