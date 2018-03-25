"شؤون البيئة بالبحر الأحمر" يشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

شاركت إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، في "ساعة الأرض"، بإطفاء الأنوار، وذلك بحضور 55 طالبا وطالبة بجامعهة طنطا.

ورحب الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، مدير عام الفرع بالضيوف، وعرفهم بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي حفاظا على التنوع البيولوجي وعلي كوكب الأرض من أخطار التغيرات المناخية.

وشرح إبراهيم يوسف علي، مدير إدارة الإعلام بالفرع، للحاضرين طبيعة الحدث وتاريخه، والذي تشارك فيه مصر دول العالم عن طريق إطفاء الأنوار غير الضرورية من الساعة 8.30 وحتى 9.30م، للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجية الأنظار بأهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.