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الوطن

صديق ريم بنا يكشف لـ"الوطن" كلماتها الأخيرة.. ورسالتها المؤثرة

اليوم AM 03:02
كتب: محمد علي حسن
صديق ريم بنا يكشف لـ"الوطن" كلماتها الأخيرة.. ورسالتها المؤثرة

ريم بنا

"أرسلت لي رسالة صوتية منذ ثلاثة أيام، وكانت تشعر بأن الموت قريب منها جدا، وقالت لي "خليكم حبوني وخلوا بالكم من أولادي"، بنبرة صوت حزينة امتزجت بالدموع، هكذا بدأ الصديق المقرب للفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، استحضار آخر موقف جمعه بها، قبل رحيلها عن عالمنا، الذي شدت فيه دائما للحب والوطن.

ريم، التي لم يفارق شفتيها مطلع أغنيتها "يا ليل ما أطولك مشيتني حافي، ميزان ما أتقلك هديتلي كتافي، ذابت حشيشة قلبي لأجلكم ذابت"، خلال الأيام الأخيرة، ظلت قوية وكانت تجهز لألبوم جديد في النرويج.

وعن بداية صداقة ريم بنظمي، قال لـ"الوطن": "بيلسان الابنة الكبرى لريم تعيش هنا في ألمانيا، وعند زيارة ريم لها في إحدى المرات شعرت بتعب وتم نقلها للمستشفى، ولكن القانون هنا يحتم على امتلاكها بطاقة علاج، فتواصلت معي ابنتها وبدوري اتصلت بالدكتور باسم أبو لبدة وأخذها للمستشفى التي طالبتني بكفالة شخصية، ووافقت على الفور أن أتكفل بدفع الرسوم والتسجيل للدخول".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، فور علمه بحالة ريم، أصدر قرارا بعلاجها على نفقة الحكومة تقديرا للفن الوطني الراقي الذي تقدمه.

ويختتم نظمي حديثه: "لم أتغيب يوما عن زيارة ريم في المستشفى، وحينما عادت لفلسطين أصيبت بشلل في الوتر الصوتي، ولكن للأسف الموت كان أسرع منها، رحلت ريم القوية".

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