عضو "اتصالات النواب" للعاملين بـ"أوبر وكريم": "متخافوش إحنا في ضهركم"

قال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ترخيص مشروعي "أوبر وكريم" يصب في صالح الدولة المصرية، والعاملون بالشركتين، موضحًا أن البرلمان سيوافق على قانون ترخيص الشركتين قريبا.

وأضاف رفعت، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مجلس النواب والحكومة يخافان على مصلحة المواطنين العاملين بالشركتين، وكذلك أصحاب التاكسي الأبيض.

وطمأن عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، العاملين بمشروعي "أوبر وكريم" بعد حكم القضاء الإداري بوقفهما، قائلًا: "متخافوش، إحنا في ضهركم، وسنوافق على قانون ترخيص الشركتين قريبًا".