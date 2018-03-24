أحد العاملين بـ"أوبر": نعمل على تقنين أوضاعنا منذ عامين

قال حسن محمد، أحد سائقي شركة أوبر، إن الشركة طالبت كل العاملين فيها بمواصلة العمل، بشكل طبيعي، رغم الحكم الصادر من مجلس الدولة بوقف عمل "أوبر وكريم" بمصر.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن حكم مجلس الدولة "أول درجة"، وليس نهائيا.

وفي السياق ذاته أكد المحامي أحمد عبدالحكيم، أحد العاملين بشركة كريم، أنه يحترم قرار الإدارية العليا بوقف الشركة أو باستكمال عملها داخل مصر.

وتابع عبدالحكيم، أن الشركة تعمل على تقنين أوضاعها منذ عامين، وأنه يجب وجود مستثمر يقوم بالاستحواذ على الشركتين، وتسديد الضرائب والعمل بشكل طبيعي.