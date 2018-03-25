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الوطن

سائق بـ"أوبر": "أنا مدرس وبحسن دخلي.. وقريبا ستدخل الشركة الصعيد"

اليوم AM 04:47
كتب: محمود البدوي
سائق بـ"أوبر": "أنا مدرس وبحسن دخلي.. وقريبا ستدخل الشركة الصعيد"

أسامة شيبه

قال أسامة شيبة، سائق في "أوبر"، إنه يعمل مدرسًا ولا يعطي دروسًا خصوصية، ولجأ للعمل في الشركة من أجل تحسين دخله، مشيرًا إلى أن المعاملة السيئة من سائقي التاكسي الأبيض ساهمت في خفض شعبيته.

وأضاف شيبة، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "سائقي التاكسي الأبيض معاملتهم سيئة، وأوبر وكريم منتشرة في القاهرة والإسكندرية والمحلة، وقريبًا سندخل في الصعيد".

وأشار شيبة إلى أنه يعمل كابتن في الشركة من أجل زيادة دخله، كما أن السائق يدفع 20% ضرائب للشركة لكي تدفعها للدولة.

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