انقلاب سيارة نصف نقل بالهرم وأنباء عن متوفين ومصابين

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من أهالي ورواد منطقة حدائق الأهرام يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل أمام بوابة أحمس بمنطقة حدائق الأهرام بالهرم، وأضافت المصادر أن السيارة كان يستقلها 7 أشخاص وأسفر عن وقوع متوفين ومصابين.

وتابعت المصادر أن قوة من مباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، انتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين أن سيارة انقلبت بعدما اختلت عجلت القيادة من يد السائق، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الهرم، وانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى المستشفى لمناقشة المصابين لكشف ملابسات الواقعة.