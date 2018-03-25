تسجيل الدخول

الوطن

انقلاب سيارة نصف نقل بالهرم وأنباء عن متوفين ومصابين

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز
انقلاب سيارة نصف نقل بالهرم وأنباء عن متوفين ومصابين

انقلاب سيارة - أرشيفية

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من أهالي ورواد منطقة حدائق الأهرام يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل أمام بوابة أحمس بمنطقة حدائق الأهرام بالهرم، وأضافت المصادر أن السيارة كان يستقلها 7 أشخاص وأسفر عن وقوع متوفين ومصابين.

وتابعت المصادر أن قوة من مباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، انتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين أن سيارة انقلبت بعدما اختلت عجلت القيادة من يد السائق، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الهرم، وانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى المستشفى لمناقشة المصابين لكشف ملابسات الواقعة.

أخبار متعلقة

مصرع وكيل نيابة في انقلاب سيارة بالمنيا

مصرع وكيل نيابة في انقلاب سيارة بالمنيا
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بـ"زفة عريس" في البحيرة

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بـ"زفة عريس" في البحيرة
إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السخنة

إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السخنة
إصابة اثنين بينهما سائحة فرنسية إثر حادث انقلاب سيارة بطريق السخنة

إصابة اثنين بينهما سائحة فرنسية إثر حادث انقلاب سيارة بطريق السخنة
حبس تشكيل عصابي يضم 3 متهمين بالسرقة في الهرم

حبس تشكيل عصابي يضم 3 متهمين بالسرقة في الهرم
تجديد حبس المتهمين بسرقة رواد البنوك في الهرم

تجديد حبس المتهمين بسرقة رواد البنوك في الهرم
"أمن الجيزة" يضبط عاطلا بفرد خرطوش في الهرم

"أمن الجيزة" يضبط عاطلا بفرد خرطوش في الهرم

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

البابا تواضروس للمصريين: شاركوا في الانتخابات الرئاسية.. و"بلاش كسل"

البابا تواضروس للمصريين: شاركوا في الانتخابات الرئاسية.. و"بلاش كسل"

"النيابة الإدارية": طائرات عسكرية لنقل القضاة للجان في المناطق النائية

"النيابة الإدارية": طائرات عسكرية لنقل القضاة للجان في المناطق النائية

وزير الشباب: عدم وجود أحزاب سياسية جعل الشباب غير متحمس للانتخابات

وزير الشباب: عدم وجود أحزاب سياسية جعل الشباب غير متحمس للانتخابات

خبير عسكري: مصر لن تكون مسرحا للعمليات الإرهابية مطلقا

خبير عسكري: مصر لن تكون مسرحا للعمليات الإرهابية مطلقا

"شؤون البيئة بالبحر الأحمر" يشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

"شؤون البيئة بالبحر الأحمر" يشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل