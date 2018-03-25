برلماني يقدم مشروع قانون لسجن الآباء حال ضربهم لأبنائهم

قال الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب، إن العنف ضد الأطفال انتشر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه يجب التفريق بين الضرب بسبب التربية، والضرب الذي يعتبر من الإجرام، والذي يسبب عاهة للطفل.

وتابع: "أنا نفسي بضرب ابني لأجل التربية، ومينفعش أفضل أضرب في ابني لحد ما أسبب له مشكلة".

وأوضح رشاد أن جرائم اعتداء الأهالي على أبنائهم انتشرت بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يجب "فرملة" هذه الحوادث، على حد تعبيره.