"الصحة": خروج مصابي حادث الإسكندرية الإرهابي بعد غد لاستقرار حالتهم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الانفجار الإرهابي الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية، أسفر عن استشهاد شرطيين.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الانفجار أسفر عن وقوع 5 إصابات، نقلوا جميعا لمستشفى مصطفى كامل العسكري، لافتا إلى أنه من المنتظر خروجهم بعد غد نظرًا لاستقرار حالتهم الصحية.

وأوضح مجاهد، أن المصابين جميعهم عسكريون، عدا طالب تصادف مروره أثناء وقوع الانفجار.

كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.