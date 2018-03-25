الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا شمالًا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: