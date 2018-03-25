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الوطن

اليوم.. عمومية "روبكس" تناقش نتائج الأعمال

منذ 35 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
اليوم.. عمومية "روبكس" تناقش نتائج الأعمال

البورصة

تعقد شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اليوم، اجتماع الجمعية العامة العادية؛ للنظر في توزيع أو ترحيل الأرباح المحققة عن عام 2017. 

وتناقش العمومية أيضا نتائج أعمال العام الماضي، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة.

وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال 2017، تحولها للربحية بواقع 4.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.8 مليون جنيه في 2016.

وزادت إيرادات الشركة السنوية إلى 147.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 113.49 مليون جنيه في 2016.

ولفتت الشركة إلى أنه رغم ارتفاع الفوائد البنكية إلا أنها لم تتأثر بذلك نتيجة انتظامها في سداد أقساط القروض وتسديد الحساب الجاري للبنوك في حدود 10 ملايين جنيه.

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