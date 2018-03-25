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الوطن

نائب "مدبولي" يتفقد مشروعي "الأسمرات3 والشهبة" لتطوير المناطق غير آمنة

منذ 10 دقيقة
كتب: جهاد عباس:
نائب "مدبولي" يتفقد مشروعي "الأسمرات3 والشهبة" لتطوير المناطق غير آمنة

عاصم الجزار نائب وزير الإسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروعي الأسمرات 3 (7380 وحدة)، والشهبة (1608 وحدات بالمرحلة الأولى)، وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، خلال تفقده لمشروع الأسمرات 3، على ضرورة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، والمعروض على القيادة السياسية، مؤكداً أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

وأضاف المهندس خالد صديق: تم أيضاً زيارة مشروع الشهبة بحي منشأة ناصر، وتم التأكيد على ضرورة عرض دراسة كاملة لتحديد مداخل ومخارج المشروع، وجميع الأعمال التي تتطلبها التربة لإمكان إنشاء العمارات السكنية.

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