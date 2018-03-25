وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

قدم اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم، اعتذارا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وكل نواب البرلمان، عن استخدامه لبعض الألفاظ التي كانت إساءة في التعبير.

كان الوزير أدلى بتصريحات خلال زيارته إلى محافظة قنا مؤخرا، مفادها بأن "توصيات النواب بشأن اختيار القيادات المحلية يتم رميها في الزبالة".

وقال الجندي، في بيان اليوم، إن "استخدام بعض الألفاظ كان إساءة في التعبير يعتذر عنها للنواب ورئيس المجلس"، مؤكدا أن "ذلك كان رغبة مني في تأكيدي إعمال الدستور والقانون فيما يتعلق بالبعد عن الوساطة والمحسوبية ونصرة للحيادية والشفافية في معايير الاختيار".

وأكد الوزير أن علاقته بأعضاء مجلس النواب تتسم بالتقدير والاحترام والاهتمام بكل ما يتقدم به النواب، سواء في الأيام المحددة لمقابلتهم أو دون موعد سابق، مع الاهتمام بكـل ما يتلقى من طلبات حتى التي تتعلق بما يخص المسابقة الأخيرة لاختيار القيادات، مشيرا إلى أن ما ذُكر بـ"ألفاظ سيئة" كان صيغة مبالغة لكسب ثقة الزملاء المتقدمين للمسابقة بعدم وجود وساطة أو محسوبية وبدء مرحلة جديدة تعتمد على الكفاءة فقط.

يذكر أن وزير التنمية المحلية اعتذر مرتين منذ توليه مهام منصبه في 14 يناير الماضي، الأول عن تصريح أن "الصعايدة سبب عشوائيات القاهرة"، والثاني لمجلس النواب اليوم.