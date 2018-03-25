تسجيل الدخول

الوطن

تعرف على موعد حفل ماريمبا لـ "نسمة عبد العزيز" على المسرح المكشوف

منذ 26 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
تعرف على موعد حفل ماريمبا لـ "نسمة عبد العزيز" على المسرح المكشوف

نسمة عبد العزيز

تقدم عازفة "الماريمبا" نسمة عبدالعزيز، حفلا موسيقيا برفقة فرقتها، وذلك يوم 5 أبريل المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشرقية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها، بجانب مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى بعض المؤلفات الغربية الشهيرة.

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة وهى في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وكونت مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الايقاع" نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

أخبار متعلقة

"الحضرة الصوفية" تستهل ليالي الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف

"الحضرة الصوفية" تستهل ليالي الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف
الجمعة المقبل.. ابتهالات صوفية سورية على المسرح المكشوف بالأوبرا

الجمعة المقبل.. ابتهالات صوفية سورية على المسرح المكشوف بالأوبرا
الأربعاء.. نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف في الأوبرا

الأربعاء.. نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف في الأوبرا
"اعمل خير" تجمع رنا سماحة ومحمد عباس على المسرح المكشوف الخميس

"اعمل خير" تجمع رنا سماحة ومحمد عباس على المسرح المكشوف الخميس
عمر خيرت يحيي اليوم حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف

عمر خيرت يحيي اليوم حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف
الثلاثاء.. "جلاس أونيون" وموسيقى البيتلز على المسرح المكشوف بالأوبرا

الثلاثاء.. "جلاس أونيون" وموسيقى البيتلز على المسرح المكشوف بالأوبرا
المولوية المصرية على المسرح المكشوف بمهرجان الأوبرا الصيفي الخميس

المولوية المصرية على المسرح المكشوف بمهرجان الأوبرا الصيفي الخميس
7 سبتمبر.. حفل فرقة المصريين على المسرح المكشوف

7 سبتمبر.. حفل فرقة المصريين على المسرح المكشوف
الإثنين.. حفل "إفرونوبيا" على المسرح المكشوف بالأوبرا

الإثنين.. حفل "إفرونوبيا" على المسرح المكشوف بالأوبرا
محمود الشرقاوي يحيي حفلا على المسرح المكشوف أول أكتوبر

محمود الشرقاوي يحيي حفلا على المسرح المكشوف أول أكتوبر

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مليون و800 ألف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع في "الرئاسية" بالفيوم

مليون و800 ألف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع في "الرئاسية" بالفيوم

وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

وزير التنمية يعتذر للبرلمان عن "زلة لسانه": "أسأت التعبير"

القبض على اثنين من المتهمين بالاحتيال على الحاجة سعدية بالدقهلية

القبض على اثنين من المتهمين بالاحتيال على الحاجة سعدية بالدقهلية

الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة الشرقية تخرج إلى إدلب

الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة الشرقية تخرج إلى إدلب

"أسنان عين شمس" تطلق حملة لمكافحة فيروس C

"أسنان عين شمس" تطلق حملة لمكافحة فيروس C

اختيارات الوطن

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

الأكثر قراءة

عاجل