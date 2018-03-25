تعرف على موعد حفل ماريمبا لـ "نسمة عبد العزيز" على المسرح المكشوف

تقدم عازفة "الماريمبا" نسمة عبدالعزيز، حفلا موسيقيا برفقة فرقتها، وذلك يوم 5 أبريل المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشرقية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها، بجانب مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى بعض المؤلفات الغربية الشهيرة.

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة وهى في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وكونت مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الايقاع" نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.