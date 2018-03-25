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الوطن

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في إسرائيل اليوم لبحث ملف النووي الإيراني

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في إسرائيل اليوم لبحث ملف النووي الإيراني

نووى إيران

يصل وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في زيارة يجريان خلالها مباحثات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. 

وبحسب قناة "i24" الإسرائيلية سيبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال لقائهما كل على حدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موضوع طلبه تعديل الاتفاق النووي مع إيران، والتهديد الأمريكي بالانسحاب منه إن لم يتم ذلك حتى الثاني عشر من مايو المقبل. 

وسيمكث الوزيران في إسرائيل حتى يوم الاثنين قبل أن يتوجها يوم الثلاثاء إلى رام الله للاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث الأزمة السياسية بين السلطة الفلسطينية مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إعلان الأخيرة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف مايو القادم.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقفه من إيران، يوم الخميس الماضي، قائلاً إنها تشكل خطراً على العالم بأسره، مؤكداً على وجوب منعها من التزود بأسلحة نووية. ويوافق الرئيس الأمريكي تل أبيب في موقفها من الاتفاق النووي، إذ يصف الاتفاق بأنه الأسوأ على الإطلاق، لائماً سلفه باراك أوباما على التوقيع عليه، ومهددا باستمرار بالخروج منه في اللحظة المناسبة.

واعترضت إسرائيل على الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران، ولا تراه رادعا لطهران من امتلاكها الرؤوس النووية، رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام إيران الكامل بتطبيق الاتفاق.

 

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