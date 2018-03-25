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الوطن

وقفة احتجاجية بمركز أورام المنيا بسبب نقل المدير وطبيب

منذ 5 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
وقفة احتجاجية بمركز أورام المنيا بسبب نقل المدير وطبيب

وقفة احتجاجيه بمركز اورام المنيا

نظم العاملون في مركز أورام المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاحية، داخل مبنى "المركز"، احتجاجًا على صدور قرار بنقل الدكتور ياسر عبد الجواد، مدير المركز، والدكتور مدحت منير، مُدير قسم الجراحة، إلى مُديرية الشئون الصحية في مُحافظة القاهرة.

ووصف العاملون، قرار النقل بالتعسفي، موضحين أنّ مُشادة كلامية كانت قد وقعت بين مدير المركز ورئيس قسم الجراحة، من ناحية، وأحد المًحاضرين في مؤتمر نظّمه المركز في فبراير الماضي، من ناحية اخري، وكان ذلك في بحضور عددًا من أعضاء مجلس نقابة أطباء المنيا، ما دفع الاخير إلى كتابة مُذكرة رفعها إلى الوزارة، التي أصدرت قرار بالنقل.

وكانت نقابة أطباء المنيا، أصدرت بيانًا، أكدّت فيه أنّها في حالة انعقاد دائم، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى يتم تصحيح ما اعتبروه قرارَا خطئًا وإعادة الطبيبين إلى منصبهما.

وذكر البيان، أنه تم إعفاء الطبيبين من منصبيهما علي إثر مسألة خلافية مع أحد محاضري ندوة اليوم العلمي الذي أقامه المركز في شهر فبراير الماضي، في حضور مجموعه من أعضاء مجلس نقابة أطباء المنيا، ونائب رئيس الهيئة، وما تبعه من اجراءات مطعون في قانونييها وتحمل الكثير من التعسف وعدم الموضوعيه، علي الرغم أن الطبيبين مشهود لهما بتحقيق انجازات والكفاءة في العمل وحسن الخلق، بين العاملين والمرضي والفريق الطبي.

 

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