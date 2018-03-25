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الوطن

"الصحة": سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية.. 10 كـ"احتياطي" لكل محافظة

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية.. 10 كـ"احتياطي" لكل محافظة

تمركزات لسيارات إسعاف "صورة أرشيفية"

خصصت وزارة الصحة والسكان، سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية في المحافظات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للعملية الانتخابية للمصريين في الداخل.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن 2400 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة في محيط اللجان الانتخابية الرئيسية، والفرعية، والميادين، والطرق الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، حيث تغطي كل سيارة إسعاف من 5 إلى 7 لجان انتخابية بكل محافظة.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم توفير من 5 إلى 10 سيارات إسعاف كمخزون استراتيجي يتم الدفع بها في حالة الاحتياج حسب حجم كل محافظة.

وأشار المتحدث باسم "الصحة" إلي رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، بالإضافة للتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية، وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.

ومن المقرر، أن يبدأ الاقتراع المواطنون في الداخل، صباح غدا، لاختيار رئيس الجمهورية في الفترة الرئاسية المقبلة، ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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